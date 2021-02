Françoise CLUZEAU

Dans le cadre de La Galerie de Françoise, j'ai créé en septembre 2018, ma 1ère Collection d'Accessoires Mode à partir des Créations artistiques présentées sur mon site : https://galeriedefrancoise.fr/ - onglet Accessoires



L'Art vivant au quotidien !



- Ainsi, je souhaite faire partager mes Créations artistiques, autrement que sous forme de tableaux en les déclinant sur des : Chemise blanches, Sweat-shirts, Tee-shirts, Sneakers, Shopping-bags, Foulards, Pochettes, Mini-sacs, Cabas ..., en faisant vivre l'Art au quotidien.



Au printemps 2020, La Galerie de Françoise personnalise des Vêtements : Blousons colorés, Gilet Borsalino, Combinaisons, Robes chemisier avec une broderie et une impression de portraits de femme.



En mai 2020, La Galerie de Françoise créé 8 modèles de Masques en tissu - catégorie 1 (90 % de protection), réutilisables pour en faire un Accessoire artistique & solidaire !

Certifiés #AFNOR et fabriqués en France, vendus à l'unité pour la recherche et en packs (4, 6 & 8 modèles) avec une fiche de conseils, incluse.



Tout est à découvrir sur la Boutique du site : https://galeriedefrancoise.fr/ -