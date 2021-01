Françoise NOISEL BAUGUIL (NOISEL)

Forte d'une expérience de plus de 30 ans dans la logistique et limport-export, souhaitant faire évoluer ma carrière et proposer une offre stratégique performante globale, j'ai repris mes études et obtenu le Master 2 Management et Développement Durable de l'ESC de Saint-Etienne.

Opérationnelle immédiatement dans des univers multiples, complexes et internationaux, mon offre de service se décompose sur 2 axes différents qui peuvent être complémentaires :

- développement durable / Responsabilité Sociétale de l'Entreprise :

= > pilotage de projets transversaux : recyclage, éco-conception, Analyse du Cycle de Vie, Système de Management Environemental, ISO 14001, ISO 26000

= > évaluation des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de votre activité

= > analyse extra-financière de vos activités

= > évaluation de la qualité globale des filières d'approvisionnement, de la sous-traitance, le bien-être des salariés, l'empreinte écologique



- logistique, supply chain, ADV, approvisionnement, import-export :

= > recherche de l'amélioration continue et de loptimisation de la qualité, des coûts et des délais

= > gestion des flux, suivi et facturation des commandes, suivi des approvisionnements

= > maîtrise de la gestion de projets dès leur initiation jusquà leur mise en œuvre.



Mobile géographiquement, véritable coordinatrice bilingue anglais, je souhaite aujourd'hui accompagner vos projets novateurs, logistiques, événementiels et/ou orientés vers le développement durable et la responsabilité sociétale.



+ d'info? Contactez moi : fnoisel@gmail.com



Mes compétences :

ISO 14001

Biodiversité

HQE

CHSCT

Gouvernance

Éco-conception

9001/2000 et environnementale

Commerce international

Logistique

Achats responsables

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable