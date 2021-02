Françoise SANTELLI

Je me déplace à votre domicile pour des pratiques de sophrologie en individuel ou en groupe, ainsi que pour un profond moment de détente avec une Relaxation non verbale, ou Vibrations japonaises.





Jouques et environs

Calvi et environs





Nous ne voyons pas les choses telles quelles sont.

Nous les voyons telles que nous sommes.

Le Talmud



Votre expérience du monde est déterminée par la façon dont vous le voyez,

ce qui explique pourquoi, lorsque vous modifiez votre perception de vous-même,

vous transformez aussi le monde dans lequel vous vivez.

Guy Finley



Lien concernant la Relaxation Non Verbale (à copier/coller)

http://www.bonjourbienetre.fr/quest-ce-que-la-relaxation-non-verbale-ou-methode-desmarty





f.santelli@live.fr

Tél 06 58 33 91 76