Frank CASPAR

A la lumière des événements qui ont marqué les années 2020-21-22, il nous parait urgent d'oeuvrer ensemble



- vers un monde porteur de sens,

- gommer les inégalités sociales et nuancer les vraies richesses des richesses superflues.

- offrir à notre planète et aux générations futures l'espoir d'un avenir soutenable.



Notre désir est de réconcilier l'homme et la nature et construire notre autonomie en respectant l'épanouissement de l'Etre.



Nous vous accueillons dans la "forêt insolite" si vous souhaitez, comme nous, mettre votre énergie au service du bien commun et construire votre propre liberté.



Nous apprendrons, en groupe, à accéder à nos besoins vitaux (le logement, une nourriture saine, une santé optimale) en partageant les ressources abondantes que nous offre notre planète avec bienveillance.



Nous avons rejoint le mouvement MOCICA (Mouvement pour une Civilisation Consciente et Autonome) et encourageons nos frères et soeurs à partager une nouvelle vision du monde (sans argent et sans dirigeant) grâce aux rassemblements réguliers proposés par l'une ou l'autre de nos assemblées :



- la forêt insolite

- pour le bien de l'humain

- en chemin vers le nouveau monde (tribu nomade)



Visitez le site de notre lieu d'accueil, la forêt insolite



https://frankcaspar.wixsite.com/laforetinsolite



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Développement commercial

Commerce équitable, logistique, import-export

Tourisme responsable

Voyages solidaires en Asie

Étude "Oasis de vie" et écolieux

Facilitateur, mise en lien pour un cheminement vers "un Notre Monde"