Frank SINDOU

Je suis consultant dans le domaine de lintelligence stratégique depuis 2003 et suis spécialisé dans lévaluation des risques de réputation et de corruption.



Je suis expert dans la réalisation de rapport due diligence, attesté par laccomplissement et la supervision de plus de 1 000 études dentreprises, sur tous les continents, pour le compte de départements juridique et compliance de grandes multinationales.



Mes rapports visent notamment à évaluer les risques de réputation et les risques potentiels de non-conformité vis-à-vis des règlementations et recommandations internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption dagents publics (FCPA, UKBA, convention OCDE,). Ces rapports répondent également aux nouvelles obligations préventives ou mesures à prendre par les entreprises françaises dans le cadre du volet sur la lutte contre la corruption de la loi Sapin 2 ainsi que dans la nouvelle loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ces dernières sont tenues à établir des procédures dévaluation de la situation de filiales, clients, fournisseurs et sous-traitants permettant didentifier les risques potentiels.



Cf. www.isicnetwork.com



Contact :



email : contact@isicnetwork.com

Tel : +33 (0) 6 10 54 28 19



Mes compétences :

Due Diligence

Compliance

Competitive intelligence

Corporate information

Analyse de risque

Risk Analysis

Intelligence stratégique

Veille

Background check

Strategic Intelligence