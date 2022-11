Frank VANDENBOSSCHE

Après 25 années passé à travailler dans la comptabilité et le contrôle de gestion pour des entreprises du secteur privé, jai décidé de prendre un virage à 180 degrés et dintégrer la fonction publique territoriale en passant le concours dadjoint administratif principal de 2ème classe (Catégorie C). Grâce à ce concours, joccupe maintenant les fonctions de responsable du pôle des marchés publics au Syndicat Mixte du Point Fort où jai comme mission dinstruire et de gérer les dossiers de marchés publics. Jai aussi un rôle de conseil auprès des élus et de ma hiérarchie sur les choix réglementaires des achats publics.

Jenvisage également de passer le concours de rédacteur principal de 2ème classe (Catégorie B).