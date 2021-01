Frantz THOMAS

De formation commerciale, je suis spécialiste du financement et de l'animation des équipes d'une concession automobile; manager et leader, j'aime définir des stratégies commerciales et les politiques de prix (achats et ventes), déterminer et mettre en place des actions commerciales avec les équipes.

Afin de garantir l'atteinte des objectifs, je m'appuie sur mes compétences de gestionnaire, de négociateur et de formateur pour guider les équipes vers la construction de résultats pérennes de qualité.

Autonome, pragmatique, tenace et exigeant, j'ai le sens du développement commercial stable.



Mes compétences :

Stock Control

Car Retail

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Gestion des stocks

Formation professionnelle

Management commercial