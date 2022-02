Je possède 12 ans d'expérience sur le progiciel SAP en tant que consultant fonctionnel sur les modules comptabilité générale, contrôle de gestion, gestion des affaires et intégration avec la logistique : études de cadrage, spécifications fonctionnelles, tests, recettes, formation utilisateurs.



Etant très intéressé par les problèmes comptables et juridiques, je souhaite accéder au stage dexpertise-comptable (DSCG validé ) afin de passer le diplôme dexpertise-comptable (DEC) pour pouvoir ensuite, exercer la profession dexpert-comptable, notamment dans une démarche de conseil et dassistance aux entreprises.

A cet effet, je suis intéressé par un stage dans un cabinet ou une entreprise (la première année de stage peut être effectuée en entreprise) dans le domaine comptable et juridique.

Pour cela j' apporte mon expérience sur les progiciels comptables (paramétrage et gestion des flux) et dans les processus de gestion liés à la comptabilité, ainsi que mes connaissances dans les unités denseignement (évaluation,consolidation, fusion, gestion juridique et fiscale) suivies à lINTEC et à létat.



Cordialement

Olivier de Robert



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Spécifications fonctionnelles

SAP CO-PA

Intégration entre les modules

Formation utilisateurs

Conception

SAP PS

Programmation

Résolution d'incidents

Interfaces

Etude préalable

Tests

SAP FI

Analyse des processus

Cadrage

SAP HR-CATS

Cahier des charges

Mise en production

Organisation d'ateliers

SAP PM

Maîtrise d'ouvrage

CO avec PM

Gestion des ERP

Étude de faisabilité de projets

MM CO avec PS

Devis

SAP SMARTFORM

SAP R/3

Paramétrage

PP MM avec CO-PC

Recette fonctionnelle

MM SD avec FI CO

SAP CO

Maitrise d'oeuvre

SAP SAPSCRIPTS

SAP CO-PC

Montée de version

Spécifications techniques

Méthodes de modélisation

SAP ABAP

UE 1 et 4 du DSCG : évaluation, normes IFRS, fusi