Fred CANDEILLE

Fondateur et acteur principale de la société La Fabric, basée à Roubaix (59).

La Fabric, studio de production sonore créé en 2010 et 100% indépendant, privilégie l'offre technique pour illustrer vos projets médias :



- Création de spots radio, voix off

- Création et Location de vos propres musiques, disponibles en libre de droit (offre Publip)

- Sound Design, Identité sonore

- Post Production

- Direction Artistique

- Enregistrement/Production Audio à la carte (The Lounge Tone Sessions)

- Formation

- Réactivité



Dans un monde où la création demande plus de légèreté, La Fabric est là pour illustrer vos envies sans limites.



Ref : MSI/Nahimic, Decathlon, Lesaffre, Enaco, Arobas Music, L'Incroyable, T.A.O., Roquette, Lesaffre, CMNE, Carpe Media, Kalico, Ldev, SIA Habitat, Rencontres Audio-Visuelles, Spectaculaires, Leroy Merlin, Espace Grand Nord Automobile, AFM, Le Courrier Picard, Aéroport de Lille, Aequitas, Phytosoin, La Caisse d'Epargne, bijoux Victoria, Jenlain, les Eaux Saint Amand, Plan-it, Gémo, Colruyt, Boréal, Transpole, Brasserie DUYCK, Sony Music, Warner Publishing, Polidor/universal, Presses du midi, Flammarion, Cherche midi, Ventana Editions, ...

Assistant de Henry Hirsch (L.Kravitz, Madonna, Joan Osborne, V.Paradis) à Hudson (NY) au Waterfront Studio.



Mes compétences :

Musique

Réalisation Audiovisuelle

Production audiovisuelle

Logic pro

Composition musicale

Direction artistique

Publicité

Production

Formation

Communication