Fred FARGEOT

Au delà d'un métier, l'informatique et surtout le développement sont vraiment une passion chez moi, depuis l'âge de 13 ans.

J'ai commencé en autodidacte par le BASIC en 1981, puis je me suis professionnalisé avec l'AS400 en 1991, pour finalement élargir mes connaissances au développement objet en 2008.

Le développement AS400 m'a apporté une certaine rigueur que je souhaite appliquer en environnement objet. Ce dernier est tellement riche !

Je suis actuellement en CDD jusque début Avril, et je suis excessivement motivé pour trouver un cdi le plus rapidement possible. Je suis très ouvert, j'ai toujours travaillé en équipe, Je sors de 15 ans d'une entreprise ou la polyvalence était nécessaire, mais je suis prêt aussi à me spécialiser. Je suis curieux des nouvelles technologies/techniques de développement et je suis prêt à m'y adapter (mon expérience me permet de l'affirmer).



Mes compétences :

Microsoft .NET Technology

Microsoft SharePoint

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Access

Visual Basic .NET

RPG4

RPG3

RPG2

Microsoft Word

Microsoft Silverlight - WPF/E

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

JDEdwards Suite

Windows Presentation Foundation

Web Services

Visual Basic for Applications

Sorties

SAP

Printer Hardware

PC Hardware

Interfaces

IFS applications

Customer Relationship Management