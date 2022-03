François CHAUQUET

Ma devise

Fais ce que tu fais avec sérieux, mais ne te prends jamais au sérieux.



Mes domaines de compétences sont les suivants :

• Chef de Projet : Étude de Faisabilité, Liste des Exigences, Chiffrage, Spécifications Fonctionnelles Générales et Détaillées, Dossier Réalisation, Alertes, Tests et Recette, Bilan Projet, Bascule à blanc, Mise en Production, Formation, Support Fonctionnel et Technique, Coordination Classique et transverse, ...

• Conduite de Projet : Respect des Jalons, des Livrables, des Coûts et de la Qualité. Management équipe et Motivation.

• Fonctionnel : Luxe, Grande Distribution, Industrie, Agro - alimentaire, industrie chimique et cosmétique, Pme / Pmi, Gestion de Flux, Logistique, Gestion des stocks, Finance,..

• Technique : AS400 (depuis 1998), ADELIA (Réalisation / IWS / Visual), W2K3, VB, C++, CFT, Gestion des Flux, EDI, ...

• ERP: BPCS, IFS, SAP (Rudiments), JDEdwards, GENACOD, ERP X3, …



Informations Générales :



• Disponibilité à négocier

• Géographique : Aucune contrainte

• Tarif journalier : A négocier en fonction du Projet / Équipe / Durée

• Langues : D'origine anglaise, je maîtrise parfaitement la langue (c'est ma langue maternelle). De plus, j'ai une bonne connaissance en Espagnol.

RESUME DES COMPETENCES

1. Chef de Projet : Étude de Faisabilité ***, Rédaction de cahier des charges ***, Elaboration de budget **, Spécifications Fonctionnelles Générales et Détaillées ***, Dossier Réalisation ***, Alertes ***, Tests et Recettage ***, Bilan Projet ***, Bascule à blanc ***, Mise en Production ***, Formation ***, Support Fonctionnel *** et Technique **, Coordination *** Utilisation des outils tels MS Project ***



2. Conduite de Projet : Respect des Jalons ***, des Délais ***, des Coûts *** et de la Qualité *** (création d’une charte et d’un tableau de suivi de qualité chez Sony, dont je me sers encore à titre personnel). Gestion d’équipe et Mise en perspective de la motivation *** (ancien éducateur, je connais et sais maitriser les conflits d’intérêts et de projets)



3. Fonctionnel : Logistique***, Industrie**, Gestion des flux*** (mise en place projet de la prise de commande à la livraison d’ultra frais pour la distribution – suivis des stocks***, Technique EDI / EAI**, gestion commerciale des clients, suivi et mise à jour portefeuille client. )***, Chimie et Industrie cosmétique**, Pme / Pmi***, ..



4. Technique : AS400 ***, ADELIA (Conception *** / Réalisation *** / IWS *** / Visual ADELIA *** [formation Hardis et utilisation durant un mois]), CMMI **, Gestion des Flux **, ..



5. Réseaux : TCP/IP**, FTP**, LAN**, VAN**, sécurisation Arkoon*, Citrix*



6. Systèmes d’exploitation : OS/400***, Windows 95/98/2000/NT/2003//XP***



7. Langages : RPG III***, RPG IV ILE***, ASSET***, Adélia Réalisation**, Adélia Iseries Studio***, Adélia Visual Studio**, VB 5.0*, VB 6.0**, SQL 400***



8. Bases de données : DB2***, SQL Serveur**, Access**, Oracle*, BO*



9. ERP : GENACOD***, JDEdwards**, ERP X3***, SAP*, IFS**, BPCS***



Légende:

* Débutant

** Confirmé

*** Expert



Mes compétences :

ERP

RPGLE

RPG ILE

adelia

Conduite de projets

Analyse fonctionnelle

Recueil des besoins

Cahier des charges

Finances

Logistique

CRM

Chef de projet

AS400

Gestion de projet

BPCS

X3

JDEdwards