Françoise CHOQUET

Autonome et proactive, je possède une expérience professionnelle riche et diversifiée de plus de 20 ans dans 2 domaines: la communication et les ressources humaines.

J'ai débuté dans une entreprise de B to B en marketing opérationnel pendant près de 5 ans , puis j'ai intégré le Groupe Yves Rocher (Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance,....) en tant que responsable communication Groupe avec une dimension RH pendant près de 13 ans, ensuite j'ai passé 2 années en cabinet RH ( recrutement et accompagnement du changement) qui malheureusement a déposé le bilan. Aujourd'hui je suis DGA d'une start up à mes heures perdues ainsi que bénévole dans une association en tant que responsable de communication corporate,

Je souhaite maintenant mettre à profit mes diverses expériences et mon savoir-faire dans un nouveau projet.







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Communication interne

Communication

Ressources humaines

Formation

Recrutement cadres

Accompagnement au changement