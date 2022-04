Fred GELARD

Fred Gélard est comédien-­‐réalisateur-­‐scénariste. Formé aux Beaux-­‐Arts et au Conservatoire National d'Art Dramatique de Rennes, il commence au cinéma en 1991, joue le rôle principal de "Beau fixe" de Christian Vincent et de "Fast" de Dante Desarthe en 1993 et 1994. Il enchaine les rôles au cinéma et on commence à le voir à la télévision dès 1999. Il se lance dans la réalisation en 1996 avec un premier court métrage "Où tu vas" dans lequel il joue et qui sera diffusé sur Arte l'année suivante. Il réalise ensuite deux autres courts "Ma vie active" et "Dans mon île" tous deux diffusés sur TPS et France 3 et primés dans plusieurs festivals. Il développe en ce moment deux projets de longs métrages.

Mes compétences :

Créativité