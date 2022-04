Fred GOYEAU

J'ai toujours travaillé en laboratoire photo. Dès que j'ai obtenu mon CAP je suis rentré chez Pictorial service. J'ai occupé le poste de développeur et par la suite de tireur Noir et Blanc. J'ai appris le tirage au côté de Daniel Mordac et de Payram.



Par la suite et quelques années plus tard j'ai intégré l'agence de Sebastiao Salgado pour y faire du tirage, j'y suis resté 2 ans.



Maintenant, je travaille à mon compte, mon atelier situé a Ivry-sur-seine et je continue à faire du tirage Noir et Blanc pour de nombreux photographes.



Vous pouvez me contacter sur:Array



Mes compétences :

Photo