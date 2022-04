Fred GRIOT

Je propose des services en :



COMMUNICATION - PRODUCTION :

• accompagnements conseil, formations, prestations techniques

• stratégie - contenus / outils - supports

• en présence web et réseaux, numérique, rédactionnel, prise de parole…

• pour les secteurs artistique et culturel, social et solidaire, sport et nature, en particulier… mais aussi les PME, artisans...



> Voir le site : http://caps-accompagnement.org



Caps-accompagnement fait partie de la coopérative Coopaname.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Conseil en communication

Production

Communication externe