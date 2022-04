Fred HUREL

Je suis spécialisé dans la gestion des entreprises, dans leur contrôle des procédures internes.



Je peux mettre en place des tableaux de bord et présenter l'entreprise en plusieurs centres de profit.



J'élabore des bussiness plans pour promouvoir les aspects financiers et économiques des projets de développement de l'entreprise.



Au niveau social, j'aide l'entreprise à remplir les formalités depuis l'embauche, le contrat de travail, le bulletin de paie, les déclarations sociales, et ainsi que les différentes voies de rupture du contrat de travail en essayant d'optimiser les différentes exonérations sociales existantes.



Au niveau fiscal, j'aide l'entreprise à respecter ses obligations fiscales : TVA, CET, Taxes, Impôt sur les sociétés, déclarations de résultat.

Une recherche est effectuée sur les différentes options fiscales qui se présentent les mieux adaptées au secteur d'activité et la région géographique de l'entreprise.



Je peux également vous aider à établir les formalités pour les assemblées générales qui doivent être présentées aux associés.



J'établis les bilans et comptes de résultats. Une plaquette vous permettra d'apprécier l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise.



Mes compétences :

GESTION

FISCALISTE

EXPERT COMPTABLE