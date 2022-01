Fred JEAN-AVALLONE

Issu d'une formation pluridisciplinaire (droit, sciences politiques, histoire du droit et des institutions politiques) et doté d'une expérience professionnelle confirmée dans l'accompagnement aux décisions stratégiques dans le domaine des relations publiques et la mise en oeuvre de politiques publiques, j'ai une appétence particulière pour le management de projets sociaux et culturels dans les secteurs publics ou privés. J'ai en outre développé des compétences spécifiques à la conduite de projet, à la négociation



Capacité d'adaptation, goût du challenge, forte implication dans les projets, maîtrise des compétences et ouverture d'esprit au service d'entreprises est mon objectif au quotidien.



Doté d'une curiosité d'esprit, j'aspire à travailler avec vous à la réalisation de challenges audacieux.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Rédaction de contenus

Relations Publiques

Relations Presse

Droit

Sciences politiques