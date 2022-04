Fred LACROIX

+ 30 ans en Business International dans le Pharma - bioMérieux, Fujirebio, Eurogentec

VP Sales & Mktg, P&L et gérant filiales Européennes, US (+60 FTE), membre Comité de Direction



Co-fondateur d’une start-up Vetotech en Radiothérapie Vétérinaire avec levée de fonds sur Lille (1M€)



Praticien Ennéagramme et Coach Neuro-Comportemental



Autonomie Front Office Web Responsive Design - Coding, web site development, SEO ....



Mes compétences :

International business development

Direction de projet

Marketing opérationnel

Sales

Marketing stratégique

Management commercial

Oncologie

Maladies infectieuses

Biologie moléculaire