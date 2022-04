Fred LAMOULIE

EXPERT EN ÉCOSYSTÈME DIGITAL AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE COMMERCIALE :



Passion pour les technologies, le marketing et l'innovation

+20 ans d'experiences en marketing et écosystème digital business

Conduite du changement, méthodologie et stratégie, management d'équipe

+30 projets e-Business à mon actif (conquête, fidélisation, développement)

En relation avec +100 acteurs de référence (marketing, mobile, web, réseaux)



Profil : passionné par l’Entreprise et les Technologies, e-Business Manager accompli avec une connaissance approfondie des enjeux (Cloud, Social, Big-Data, Mobilité)



Objectifs :

- Innovation, Accompagnement du changement, Innovative Marketing, Agilité Technologique

- Acquisition Client, Nouveau Service, Communication, Management d'équipe, AMOA

- Domaines de prédilection: Marketing , Technologies , Trafic , e-Réputation , Mobilité , Marque



Mes compétences :

Webmarketing

E-mailing

CRM

Mobile

SEO/SEM

Site internet

E-crm

E-commerce

E-business