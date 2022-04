Fred Langeraert manager et prof de surf à l'école de surf H2O.

Ancien athlète de haut niveau, il met à contribution son savoir faire pour faire le choix, le plus exact, d'une bonne préparation du choix de planche et du spot afin que le cours se déroule dans les meilleures conditions et que l'élève puisse s'éclater à 100 %.



