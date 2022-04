Yanis LANGERAERT

J'ai travaillé pendant 5 ans à l'Argus de la Presse



Deux ans à un poste d'ingénieur développement dans le service Recherche & Développement, où j'ai mené des études comparatives et qualitatives puis intégré diverses solutions de Traitement Automatique du Langage afin de mieux répondre aux besoins de l'entreprise via des fonctionnalités clients complémentaires et des processus métiers plus optimisés.



En tant que Responsable des Approvisionnements Numériques, avec en charge la captation et le traitement des flux numériques de contenus permettant de mettre en oeuvre la veille, j'ai conduit différents projets de correction, d'évolution et d'innovation du Système d'Information afin de parfaire la maîtrise des contenus médiatiques et d'améliorater leur qualité de restitution aux clients.

J'ai également travaillé à l'optimisation des processus de productions que servaient ces même projets.



Mes compétences :

Process management

Process improvement

Excel

Systèmes d'information