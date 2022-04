Fred LEMARE

Dans le milieu de la communication depuis 1990, créateur d'entreprises depuis 1994.



Une expérience riche et des compétences variées :

- Graphiste,

- Exé montage photo pour la presse

- Exé pour plusieurs sociétés d'édition

- GESTION d'un studio graphique de 9 personnes

- FORMATEUR chaine graphique,

- CONCEPTEUR et réalisateur d'outil multimédia (CD-rom, site Internet et outils interactifs)

- CHEF DE PROJET et commercial d'une SSII,

- REGISSEUR, gestion logistique et commercial d'une société de services en évènementiel (Vote électronique) en moyenne 10 productions par mois et une saison haute avec 60 évènements en 3 mois dont 29 Assemblées Générales.



En Août 2008 je perds ma femme Sandra Pircher dans un accident de voiture.

Je mets, alors, toute mon énergie au bien être de nos 3 enfants (7 ans, 5 ans et 9 mois lors de l'accident) en mettant de coté ma vie professionnelle.



Aujourd'hui, la famille s'étant reconstruite, la vie a repris son droit.



Je suis à la recherche de nouveaux challenges, de nouvelles aventures pourquoi pas avec vous.



Mes compétences :

Régisseur

Web

Internet

Communication

Production

directeur de production

Direction général