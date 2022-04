Fred LIMOULIN

Limoulin Frederic

Je propose mon expertise dans le domaine des finances , dans la création d'entreprise et dans l'investissement.

Je suis Administrateur Financier à BNP Paribas; Conseiller en Finance d'entreprise, en Gestion de Projet et

Professeur en Management de la Qualité.

Mon expertise professionnel se trouve dans les domaines suivants:

• Credit- Investissement

• Finance d'entreprise

• Financement de Projets

• FINANCEMENT PRIVE A COURT, MOYEN ET LONG TERME

• Management d'équipes

• Gestion de projet

• Projets d'Intégration

• Mise en place d'organisation et de gestion de la Qualité et Méthodes

• Mise en place de solutions de planification

• Réorganisation d'équipes



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Financement de projet

Gestion de projets internationaux

Analyse financière