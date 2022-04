Fred MAURIN

Passionné par le dessin et la 3D, je me plais à créer.

Je mets en pratique mes réalisations virtuelles en agencement d'espace.

J'aime partager cette passion de l'aménagement et aujourd'hui souhaite l'étendre à l'échelle du bâtiment.

Toujours avide de connaître d'autres logiciels de création numérique, je me forme à Revit afin d'être prêt pour le BIM.

Toujours passionné par le bois je crois en l'avenir du bâtiment passif et pousse à devenir éco-responsable.

Ma soif de connaissance m'amène à m'informer sur les évolutions de l'informatique, tant sur PC que sur mac.



Mes compétences :

Création

Design

Dessin

Dessinateur

Formation

FORMATION PHOTO

Infographie

Mac

Photo

Rendu 3d

Webdesign

Sketch up

AutoCAD

Artlantis

Architecture d'intérieur

Architecture

Adobe Photoshop

Photographie

Mac OS

3D

Web design

Adobe Illustrator

Revit

Bim