Fred MAYANITH

Je suis un jeune congolais passionné des RH ayant une préférence au recrutement et à la gestion des carrières.J'ai acquis diverses connaissances comme: la législation du Travail(Code du Travail,Convention Collective,Décrets et Arrêtés d'application),déclarations sociales et fiscales,simulation des salaires selon la convention collective , la catégorie,gestion administrative ,traitement de la paie sur logiciel...

Esprit d'équipe ,d'écoute, d'analyse ;capable de gérer les urgences ;les imprévus,polyvalent et réactif ..



Mes compétences :

Secrétariat

Réactivité

Recrutement