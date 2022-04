Fred MEUNIER

COOPÉRATION INTERNATIONALE - EXPERT

Méthodologie de projet

Supply chain management.

Protection / risk management.



Expertises: missions - audits - évaluations - appuis / conseils

• Evaluations initiales - diagnostics.

• Stratégies d’interventions – cadres logiques.

• Conception et écriture de projets / programmes.

• Plan de financement.

• Coordination / management / monitoring de projets.

• Evaluations de projet.

• Audits et évaluations logistique et sécuritaire.

• Etudes de marchés, mise à jours des bases de données fournisseurs.



Formations :

• Méthodologie de projet.

• Supply chain management

• Gestion des achats.

• Distribution de l’aide humanitaire et cash transfert.

• Protection – sécurité - gestion des risques.

• Conception et animation de "serious games" thématiques (Project, supply, safety & security).



Ecole Centrale, ACF, Institut d'Etudes Politiques (IEP), Institut de Recherche Internationale et Stratégique (IRIS), Handicap International, Institut Bioforce, Direction de la Coopération Internationale (DCI), Université de Lyon, Universités Populaires, Ecole 3A, Secours Catholique, Caritas Suisse, Croix Rouge, Save the Children, Cimade, Unis Cité, Medsi, ESF, Steps Consulting ...



Mes compétences :

Audit

Supply Chain Management

Supply Chain

Microsoft Office

Formation management

Autocad