Fred MORFIN

Degundesign est une agence de communication globale:

Publicité – Print – Conception 3D – WebDesign.



• campagne de communication, affiches, flyers, plaquettes

• identité visuelle, charte graphique, logo

• création graphique et édition

• site et solutions internet sur mesure

• design produit et packaging

• conception 3D.



Nous sommes en mesure de répondre de façon fiable et précise à toutes vos attentes dans le seul but de mettre en avant votre image. Du conseil à la publication, notre studio de création prend en charge toutes les étapes de votre projet de communication afin de développer au mieux votre activité et en assurer sa pérennité.



Mes compétences :

AIX

Créatif

Création

Création de site internet

Designer graphique

Graphiste Freelance

Internet

Site internet

Webdesigner