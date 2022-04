Fred MULET

Formé en 1998 au graphisme et à l'intégration Multimédias aux Gobelins, j'ai évolué à ce poste dans tout type de structures - en salariat (M6 web, canal +, des micro structures, ...). J'y ai gagné en adaptabilité et en connaissance du métier (rapidité, autonomie, ...).



Enfin, sûr de mes compétences et pour y gagner en liberté, je suis devenu freelance en 2003.

J'ai travaillé avec de grands comptes : Tgv-Europe, Parc de la Villette, Vitalia, Arte, France 5 .... Cette position de freelance polyvalent m'a permis d'occuper tous les postes de la chaine de production.



Depuis plusieurs années, je aussi suis devenu formateur Multimédia spécialisé en vidéo (Premiere, After Effect, Soundbooth, Photoshop, ...) et Web (html5, css3, Intégration responsive, mobile first, ...).



Mobile, je fournis mes prestations entre Paris, Marseille et Lyon.



Mes compétences :

After effect

Montage vidéo

Dreamweaver

Photoshop

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

Responsive Design

Intégration web

Mobile

Webmaster

Gestion de projet

Référencement naturel

Accessibilité du Web