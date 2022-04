Fred NOBLECOURT

Après un DEUG de sciences économiques passé à la Faculté de Reims et un diplôme de Visiteur médical, j'ai débuté ma carrière en 1996 au sein des laboratoires BYK. En 2000, J'ai intégré les laboratoires SOLVAY PHARMA puis NOVARTIS en 2002 et enfin ROCHE en 2005. En Avril 2011, j'ai orienté ma carrière professionnelle vers un poste de délégué hospitalier (Neurologie)au sein des laboratoires UCB . En Avril 2014 j'ai intégré les Laboratoires TAKEDA dans l'unité douleur .

J'ai ainsi enrichi mon savoir faire et mes connaissances commerciales et scientifiques (cardiologie, rhumatologie, gynécologie, gastro-entérologie,neurologie, oncologie, radiothérapie...).

Pour faire face aux changements (profonds et structurels) de mon environnement , j'ai repris mes études pour obtenir en 2008 un diplôme professionnel d'étude supérieures commerciales et un niveau master Vente/Marketing en 2010 au CNAM de Reims.(Mémoire réalisé sur la stratégie marketing d'une nouvelle molécule, une incrétine, dans le traitement du diabète); J'ai également participé activement au sein de deux groupes pilotes ( ROCHE et UCB) au développement de la visite médicale en ligne ( @detailing).



Mes compétences :

Vente

Communication

Industrie pharmaceutique

Marketing

Développement commercial

Négociation

Formation