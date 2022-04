Quel que soit le projet sur lequel je travaille mon approche est celle d’un designer, les formes et les fonctions d’un objet, d’une architecture, ou d’un site web sont l’aboutissement d’un juste équilibre entre une réflexion conceptuelle et un processus de recherche formelle



Ma démarche créative repose essentiellement sur l’écoute de mon environnement. Mon regard est constamment à l’affût de la plus petite singularité, d’un détail anodin, d’une tendance naissante ou décalée qui pourrait m’inspirer et me conduire dans un processus créatif.



Pour moi le design doit avant tout demeurer au service de l’homme afin d’aider celui-ci à vivre en harmonie avec un environnement de plus en plus complexe et en constante évolution. En interpellant ses sens, en sollicitant ses émotions et en stimulant la créativité de chacun, le design peut influencer les comportements de chacun et participer à un mieux-être collectif.



Mes compétences :

Packaging

Rhino3d

3D Studio Max

Rendu 3d

Illustration

Modélisation 3D

Web design

Design produit

Design graphique

Design industriel