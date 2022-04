Fréd RENAULT

Pour commencer bonjour ,



Je me présente tout d'abord comme une personne ponctuel ,créatif, motivé et flexible, positive, sérieux ,dynamique ,rigoureux, autonome .

Pour plus d explications sur mon parcours professionnels et si mon profil vous intéresse je préfère que vous m écrire ou m' appeler ou le plus simple un entretien.

je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire , merci beaucoup de votre compréhension cordialement RF.



Mes compétences :

Formateur

controle audite qualite

Livreur

Prospection commerciale

Travail en équipe

Autonomie

Audit