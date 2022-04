Fred ROBBE

Co-fondateur de la compagnie Théâtre du Faune avec Cecilia Lucero, il intervient comme formateur (clown) et comme comédien, auteur et metteur-en-scène dans les spectacles de la Cie.



A l’âge de 20 ans, il est monté à Paris pour étudier le théâtre, le mime et la commedia dell’arte.

Clown, il se produit régulièrement. Il a été remarqué dans « 3 clowns + percussionniste », spectacle d’improvisation interactive avec le public (théâtre Déjazet et le Bataclan à Paris).



Auteur, il a reçu le prix de la SACD pour une tragi-comédie « la part de l’ombre » (1999).



Acteur, il a créé « Histoires du Nord » (3 spectacles solo) qu’il a tourné pendant 12 ans et joué plus de 150 fois (à Paris – Théâtre de l’Epée de Bois (Cartoucherie), Théâtre Clavel, Théâtre de l’Opprimé, au festival d’Avignon off -2 participations- et en tournée -villes du bassin minier Lensois, Province, Belgique et Suisse Romande).



Conseiller clown, il a travaillé sur le film de Jacques Rivette « 36 vues du Pic St Loup » (avec Jane Birkin, Sergio Castellito et André Marcon).



Directeur de la Cie Théâtre du Faune, il a écrit, mis en scène et joué de nombreux spectacles : la compagnie est actuellement en résidence à l’espace Comme Vous Emoi (montreuil, 93)



Il a créé le personnage de Monsieur Bertrand pour « Emballages » (théâtre-clown), et pour « Le titre est dans le coffre » (vaudeville clownesque). Ce dernier spectacle a été programmé à deux reprises à Paris au Théâtre de Belleville, en Avignon festival off 2014, 2015 et 2016. Il est actuellement en tournée.



Array