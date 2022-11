Marion COQUELLE

La place de l'individu au travail est aujourd'hui au centre de l'attention de tous. Son bien-être, qui détermine à la fois sa santé et sa motivation au travail, est une des grandes questions actuelles, tant elle est en lien à la fois avec la responsabilité sociétale des organisations mais également avec leur performance économique.



De nombreux concepts dans le domaine du management ou de la santé ont abordé cette question de la place de l'humain dans l'entreprise, la prise en considération de ses besoins psychiques autour du concept de risques psychosociaux ou de ses attentes dans l'organisation à travers la notion de qualité de vie au travail en sont les derniers exemples.



Néanmoins, les approches restent flous, tant dans leur définition que leurs modes d'action. La psychologie sociale, en tant que science de l'individu au sein du groupe, offre de nombreuses ressources méthodologiques et théoriques pour comprendre ces phénomènes. Et l'accompagnement au plus près du terrain, par la définition co-construite, entre collaborateurs, managers et direction, des besoins de changement, des enjeux et des évolutions à conduire permet de dépasser la compréhension pour passer à l'action.



Ressources humaines

Psychologie sociale

Risques psychosociaux

Formation

Santé au travail

Management

Communication