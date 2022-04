Fred SMITH

Je suis responsable des achats et du développement des produits au sein de l'entreprise familiale DLM Nîmes. Né en Nouvelle-Zélande j'ai intégré cette entreprise et suis heureux de travailler avec des collaborateurs passionnés et dynamiques.



Passionnés par l'univers de la décoration et de l'aménagement et dans un souci du bien-être de la personne âgée ainsi que du personnel soignant, nous avons développé au cours des années une ligne de Mobilier adaptée et qui répond aux nombreux besoins de notre clientèle.



Fort de mon expérience à l'étranger, je suis heureux de pouvoir mettre mon savoir-faire, mon enthousiasme et mes qualités d'innovation et de créativité au profit de cette entreprise qui est en constante évolution.



Mes compétences :

Gestion des achats

Microsoft Excel

Business development

Négociation achats

Gestion de la qualité

Réglementation et organisation du transport

Logistique

Réactivité