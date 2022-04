Graphiste et web designer freelance depuis 8 ans, j’évolue dans le monde de la culture, de l’industrie et des PME.

Après une thèse en Angleterre, je décide de tout abandonner pour me consacrer à ma passion :

le design dans tous ses états.

Mes études de chercheur m’ont enseigné la rigueur et m’ont permis de développer un esprit critique.

Autodidacte, je suis habitué à me former rapidement, à savoir chercher et à reconnaitre une information pertinante pour pouvoir la réutiliser à bon escient.



Mes compétences :

Photographie - Prise de vue

Adobe InDesign CS6

Joomla

Adobe Illustrator CS6

HTML 5 CSS 3

Adobe Photoshop CS6