Fred VIRONDEAU

Mon parcours professionnel est atypique par un double cheminement entre les métiers de la sécurité privée et celui du spectacle.

Issue d’une famille d’origine professionnelle du spectacle vivant, j’ai naturellement suivi cette voie dans le domaine technique avec comme parcours la régie technique, générale puis la direction technique de spectacle autant en local qu'en tournée à travers la France et l’Europe, puis comme chef de projet et producteur.

En parallèle j’ai toujours était en contact avec les métiers de la sécurité, d’abord par un service militaire fait dans la gendarmerie d’Angers (49), puis par un travail complémentaire à mes activités dans l’évènementiel.

Ce double parcours ma permis également de gérer moi – même l’aspect sécurité de quasiment tous les spectacles et tournées dans lesquelles je suis intervenu.

Ces quelques vingt années m’on permis de me forger, une expérience professionnelle forte avec cette spécialisation du spectacle vivant, de l’évènementiel et des grands rassemblements.

C'est suite à une demande d'intervention dans un organisme de formation, en qualité d'intervenant pour le monde du spectacle et de la nuit que cette expérience me fait découvre un vrai plaisir de l'échange entre l'intervenant et les apprenants.

Aujourd’hui la formation dans les métiers de la sécurité privée avec une spécialisation pour l'évènementiel sportif, récréatif et culturel est devenue la plus grande partie de mon activité professionnelle.



Mes compétences :

Formateur consultant