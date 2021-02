David MARANINCHI

Actuellement salarié pour la société de sécurité méridionale à Ajaccio en tant que SSIAP 3 . Professionnel de la sécurité incendie j 'exerce les fonctions de chef d 'équipe a l’hôtel de région de corse Je travaille aussi ponctuellement comme formateur SSIAP et CQP APS et suis depuis 2012 formateur en sauvetage et secourisme du travail.(SST).

Je recherche des vacations en tant que formateur vacataire dans ces domaines d’activités, quelques soient leurs durées ou leurs situations géographiques.





Mes compétences :

Formateur