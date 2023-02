Freddy DELABASSERUE

Vous cherchez un partenaire pour gérer votre centrale d'air comprimé !

Gérant de Compresseur Services, entreprise spécialisée dans les compresseurs d'air industriels et matériels associés (réservoir, sécheur, réseau, filtration, purgeurs, outillage pneumatique...), je vous propose d'optimiser les coûts d'entretien et de maintenance de vos installations (contrôle des matériels, réseaux, purgeurs ...) et de programmer avec vous une intervention sur-mesure.



Mes compétences :

Compresseur

Mécanique