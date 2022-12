Après plus de 20 ans passés chez les ensembliers industriels à concevoir et réaliser des installions de procédés pharmaceutiques, cosmétiques et agro alimentaire, j'ai créé en 2007 ma propre société d'études et d'ingénierie spécialisée dans les process pharmaceutiques et cosmétiques.





Mes compétences :

CAO/DAO

Simulation CFD

Cahier des charges

Process pharmaceutiques

Process cosmétiques

Conception/simulation 3D

Calcul de pertes de charges