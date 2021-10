Frédéric BELLETON

Je suis associé/fondateur de la société FORCE MANAGEMENT (créée en 2011) ainsi que le créateur de la marque "CERES Developpement" (www.ceresdeveloppement.fr), spécialisé dans l'acquisition de nouveaux clients en B2B.

Je suis aussi le créateur du blog www.prospection-clients.com et http://www.ceresdeveloppement.fr/echanges.html.



J'ai évolué pendant 20 ans dans le monde du commerce et du management B to B dans des entreprises et des secteurs différents, de la multinationale de 40 000 personnes aux entreprises de moins de 20 salariés.



Ma dernière expérience de salarié consistait à la création ex-nihilo sur Lyon d’une entreprise de services (jusqu'à 50 personnes managées) pour le compte d'un groupe.





Mes compétences :

Prospection