Christophe CATALDO

Définir en concertation avec le Management Board la politique de risques d'Atradius,

Animer et de prendre en charge le management des Risques en France, Italie, Belgique et Luxembourg (135 collaborateurs)

Approuver de nouvelles demandes de garanties de la part de clients existants et de nouveaux clients, dans le respect des règles de gouvernance du Groupe

Veiller au respect des principes et procédures de souscription des Risques

Evaluer l'exposition au risque des nouvelles couvertures potentielles et les risques existants,

Assurer la réussite des projets et missions du Groupe liés à la gestion des Risques







Mes compétences :

Management international

Risque de crédit

Stratégie d'entreprise

Diagnostic financier

Pilotage du changement