Frederic BETHENCOURT

Au sein du cabinet Sequoia Recrutement, seule structure de chasse spécialisée avec une expertise en informatique en Picardie, je suis consultant en recrutement spécialisé en e-sourcing.



Spécialisation en approche directe des fonctions supports et industrielles avec une expertise sur les profils informatiques (ERP, SAP, BI, Sharepoint).



Postes en cours :



- référent- chef de projet MOE SAP poste en client final en idf nord proche Roissy secteur industriel. Profil recherché : compétence attendue en paramétrage technique sur un module de la liste suivante: SD-LE MM WM Niveau d'anglais suffisant demandé pour échanger à l'écrit et à l'oral dans le cadre des projets S/4 Hana.





Contact me/Me contacter for more information or to apply:



+33 (0) 3 44 24 65 30 / +33 (0)6 60 29 97 97

f.bethencourt@sequoia-recrutement.com



Mes compétences :

Recrutement informatique

Sourcing talents

Recrutement

SAP

Cognos

BO

Oracle application

Datastage

Business Objects

Peoplesoft

Informatica

Sharepoint