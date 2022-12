Frederic BICHE

Ce sont plusieurs années d'expérience dans le transport, qui m'ont permis d'occuper tous les postes d'une PME, d'abord en tant que conducteur routier, titulaire de l'attestation de capacité j' ai ensuite pu développer une polyvalence dans les domaines de l'exploitation, de la relation clientèle, de la gestion des coûts de revient puis des ressources humaines et de la qualité.

La chance d'avoir réalisé des missions à tous les niveaux de l'entreprise m'a permis de développer mes compétences de conseiller en formation et de formateur dans les domaines du permis de conduire, de la sécurité et du transport.

J'ai réalisé des missions variées avec la volonté de mettre en pratique les notions d'efficacité et de rentabilité acquises dans le transport et ainsi de participer aujourd'hui à la création et au développement d'un centre de formation professionnel, ce qui me permet de satisfaire ma passion pour l'andragogie et le goût du challenge.



Mes compétences :

Coordination de projets

Augmenter la rentabilité et la qualité de producti