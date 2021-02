Frédéric BITCH

* Gestion de plusieurs projets grands comptes spécifiques en parallèle

* Etude du besoin et de cahier des charges

* Ateliers de cadrage fonctionnel et technique

* Organisation de comités opérationnels et comités de pilotage

* Assistance MOE / MOA

* Rédaction des CR de réunions, des spécifications

* Gestion des plannings et élaboration du plan de projet

* Gestion des risques

* Gestion de budget (jh)

* Suivi de projets, garant des procédures et de la satisfaction des clients, respect des plannings et des engagements contractuels

* Conduite du changement

* Encadrement et suivi dingénieurs développements



Mes compétences :

Langage objet

Développement informatique

C++, Delphi, CSharp, javascript, java

SGBD : MySQL, MSSQL, ORACLE, PostgreSQL