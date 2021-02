Frederic BLOT

J'ai réalisé la majeure partie de mon parcours professionnel dans la grande distribution, et plus précisément, dans la création de nouveaux centres de profit sur le périmètre Europe à la demande des B.U. pays et des partenaires franchisés locaux.

Mon expérience du développement commercial se manifeste également à travers la création d'entreprise et a fortiori par la constitution d'un portefeuille de clients composés de grands comptes, promoteurs et franchisés.

Mes compétences s'articulent autour de trois grands domaines : la stratégie marketing, l'action commerciale et la conduite de projet.

Aujourd'hui, je souhaite contribuer à l'essor d'une entreprise et capitaliser sur mes compétences autour d'un projet de développement ou de création d'activité.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de projet

Études marketing

Urbanisme commercial

Baux commerciaux

Conseil aux entreprises

Vente

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Blogging

ArcGIS > ArcView