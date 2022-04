Fabienne MONAI

J'ai été pendant plus de 11 ans Responsable du Contrôle de Gestion chez GL TRADE - Editeur de logiciels dans le milieu financier, un Groupe de dimension internationale (180 M€ de CA et 1200 salariés).



Au sein de cette société, j'ai eu l'opportunité d'enrichir non seulement mon expérience en contrôle de gestion mais également comme chef de projet pour l'implémentation de logiciels d'administration des Ventes et de comptabilité (notamment SAP) ainsi que sur des événements ponctuels tels une introduction en Bourse et des fusions-acquisitions.



Au cours de ces années, j'ai mis en place de nombreux tableaux de bord sous Excel, expérience que je valorise toujours dans l'enseignement en urdu tique et en gestion.



Depuis 2015, j'ai enrichi mon expérience en devenant responsable pédagogique, fonction qui m'amène à accompagner et suivre au quotidien mes étudiants dans la réalisation de leur projet professionnel.



Mes compétences :

Bureautique

Tableaux de bord

Word

Excel

Contrôle de gestion

Powerpoint

Formation

Administration des ventes