Frederic BOUCHET

Compétences techniques :

- Saisie de la comptabilité incluant plaquette et liasse fiscales

- Suivi des Immobilisations

- Traduction de la comptabilité Française vers la comptabilité Anglaise via Sage et Excel pour production d'un reporting mensuel

- Définitions des budgets

- Gestion de trésorerie

- Social : 100 bulletins par mois

- Déclarations de TVA

- Informatique : Sage 100 compta, immo & etafi, Excel, Word, Publisher,itool,pegase



Compétences Management :

- Gestion du personnel

- Gestion du service Ventes et Installations

- Contrôle de l'application des procédures internes

- Recrutement (Elaboration fiche de poste et profil, Sélections des CV & conduites des entretiens d'embauches)

- Procédures de Licenciement ( Convocations, conduite de l'entretien, notification, suivi des éventuelles procédures juridiques)



Compétences Relationnelles :

- Clients (Etude de solvabilité, gestion des conditions de réglements, Validation des échéanciers, relances et mise aux contentieux)

- Fournisseurs (Approbations des commandes préalabement à leurs envois, Gestions de litiges)

- Partenaires Financiers (Présentations et explications des documents comptables annuels, Mise en place et négociation des financements, Négociation des tarifs et des lignes court-termes)

- Direction (Analyse et explication des chiffres dans le but de définir la stratégie)

- Actionnaires (Présentation et explication des données comptable en anglais, aide à la prise de décision des orientations de l'entreprise au sein du groupe)



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Social

Pme

Pmi

Comptabilité

Management