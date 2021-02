Frédéric BRÉGIER

Responsable des architectures Unix, Oracle, Stockage et Sauvegarde, Responsable de l'entité administration centrale des data center et directeur de projets techniques et applicatifs pendant 8 ans pour le Ministère des Finances Publiques au sein de la Direction Générale de la Comptabilité Publique - devenue Direction Générale des Finances Publiques -, puis Architecte Senior Manager au sein du cabinet de conseil groupe Solucom, Directeur de projet MOE sur l'archivage électronique définitif au Ministère de la Culture et de la Comunication, Responsable de formation supérieur à Epitech, Architecte SI pour Partenor chez un grand compte français, Architecte SI au sein de l'ANTS, Architecte R&D chez Waarp et maintenant Directeur Architecte chez Sopra Steria.



Mes compétences et mon expérience couvrent l'intégralité du spectre d'un système d'information.



Je suis basé sur Paris.



Mes compétences :

Direction de projets

Direction technique

Architecture logicielle

Architecture SI

Architecte Tech Lead Développement

Développement avancé (Java, Open Source)

Agile et Cycle en V

Archivage numérique

Consolidation

Linux/Unix

SAN/NAS

Sauvegarde

Stockage (standard, Objet, Cloud)

Virtualisation (VMware, Docker, OpenStack, Kubernetes, Cloud, ...)

API Rest et SOAP

Micro-services

Performances

Sécurité

Résilience