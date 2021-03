Frédéric CHAPUIS est un entrepreneur français. Sa carrière débute au Gabon dans l'immobilier et le commerce. C'est la construction de la Galerie Les Jardins d'Ambre, premier centre commercial avec 43 boutiques commerciales ainsi que 2500 M2 de bureaux face au seul hypermarché d'Afrique et dans l'avenue principale de Libreville la capitale du Gabon.

Dans les années 1990, il lance le contrôle technique en Afrique centrale (Congo, République de Centre-Afrique, etc.) avec succès. Si l'obligation existait bien dans le Code de la route, le contrôle était alors exercé par le Service public. Il crée donc des centres de contrôles technique dès 1995 (SGTC, société gabonaise technique contrôle) pour pouvoir proposer un service plus performant.

Depuis quelques années (2007), il est administrateur de la Silotec, une PME luxembourgeoise qui développe des logiciels dans le domaine de l'automobile (gestion des permis de conduire, des plaques d'immatriculation, des contrôles techniques).

Une technique qui permet l'évaluation des parcs automobiles nationaux et forme une base informatique consultative pour les autorités officielles. Elle permet aussi de mettre à disposition des forces de lordre, des outils didentification sur les propriétaires des véhicules.



Mes compétences :

Software

Sécurité routière

Immobilier