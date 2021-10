Frédéric DA COSTA

Responsable de la commercialisation de packaging chez www.cabassack.com et sa filiale www.vipack.fr



Appui d'usines européennes et internationales maîtrisant les techniques pour une meilleure qualité de transformation, d'impression et de finition.



Coeur de métier : la sacherie et le packaging personnalisé !



Large gamme maîtrisée : sacs papier automatiques, manuels, tissés/intissés, coton, pochons, pochettes e-commerce, boîtes, coffrets, papier cadeau... liste non exhaustive



Mes compétences :

Packaging

Promotion des ventes

Vente

Sourcing

Négociation